В Минской области более 95 тыс. пенсионеров продолжают трудиться

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области удельный вес получателей пенсий составляет 25,7%, или 375,3 тыс. человек. Из них более 95 тыс. продолжают трудовую деятельность. Об этом рассказала председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Минского облисполкома Тамара Красовская на коллегии по итогам работы за 2024 год, передает корреспондент БЕЛТА.