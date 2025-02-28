В Минской области более 95 тыс. пенсионеров продолжают трудиться

Услугами территориальных центров соцобслуживания в Минской области пользуются почти 30 тыс. человек «Вторую пенсию» в Беларуси в этом году начнут получать 47 человек.
В Минской области удельный вес получателей пенсий составляет 25,7%, или 375,3 тыс. человек.
«Преобладающее большинство — это пенсионеры по возрасту. Их число составляет 299,9 тыс. человек, или 79,9%», — отметила Тамара Красовская.
При этом многие пенсионеры в Минской области продолжают трудовую деятельность.
За четыре года в Минской области более 870 безработных получили поддержку на открытие бизнеса.
«У нас 96,1 тыс. человек пенсионного возраста, или 25,6% от общей численности получателей пенсий, работают. Из них у 16 тыс. человек индивидуальный коэффициент заработка свыше 1,3. Соответственно данным гражданам с 1 января 2025 года выплата пенсии производится в полном размере», — отметила Тамара Красовская.