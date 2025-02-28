Нижегородский Дом бракосочетания открылся после ремонта

Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород». Ремонтные работы проходили с июня по декабрь 2024 года. Это первая реставрация с открытия Дома бракосочетания в 1962 году. Новый дизайн был специально разработан в неоклассическом стиле, поскольку стояла задача сохранить облик старинного купеческого особняка. После завершения работ в ЗАГСе также появились зоны приема граждан и подачи заявлений. На ремонт первого этажа вместе с оснащением было потрачено 50 миллионов рублей. Церемониальный зал «Нижегородский» стал украшением всего здания. Помещение выполнено в бежевых и коричневых тонах, на стенах изображены виды Нижегородского кремля и памятник Минину и Пожарскому.