ЕГЭ по математике сдали более 1100 мам и пап волгоградских выпускников

К всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» в регионе присоединились почти 1,2 тысячи мам и пап волгоградских выпускников. 28 февраля родители уже в девятый раз прошли испытания, которые предстоят их детям. Экзамен прошел во всех муниципальных образованиях, в Волгограде главной площадкой стал лицей № 9. В этом году сдавали родители обязательный ЕГЭ по базовой математике.