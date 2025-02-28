ЕГЭ по математике сдали более 1100 мам и пап волгоградских выпускников

К всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» в регионе присоединились почти 1,2 тысячи мам и пап волгоградских выпускников. 28 февраля родители уже в девятый раз прошли испытания, которые предстоят их детям. Экзамен прошел во всех муниципальных образованиях, в Волгограде главной площадкой стал лицей № 9. В этом году сдавали родители обязательный ЕГЭ по базовой математике.
По данным комитета образования и науки Волгоградской области, родители прошли все то, что ждет школьников. Мамы и папы смогли пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ — от входа в пункт до ознакомления с результатами. После экзамена психологи и эксперты отвечали на вопросы и советовали, как правильно настроить детей.
Сдавать ЕГЭ 2025 в регионе будут более 9 тысяч выпускников. Основной период пройдет с 23 мая по 4 июля.