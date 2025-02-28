Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже завтра для жителей Башкирии начнут действовать другие правила предоставления отгулов

ГИТ Башкирии: c 1 марта изменятся правила предоставления отгулов.
Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда Башкирии сообщила об изменениях в Трудовом кодексе России, которые вступят в силу уже завтра — 1 марта. Поправки касаются оплаты работы в выходные и праздничные дни, а также правил предоставления отгулов.

Согласно новым изменениям, внесенным Федеральным законом от 30 сентября 2024 года, статья 153 ТК РФ дополнена двумя новыми частями. Теперь работник сможет использовать отгул в течение года по своему желанию или присоединить его к ежегодному отпуску. Кроме того, при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованные отгулы. Она рассчитывается как разница между двойной оплатой, которая полагалась за работу в выходной или праздничный день, и фактически произведенной одинарной оплатой (если был выбран отгул).

Эти изменения введены в соответствии с постановлением Конституционного Суда России от 6 декабря 2023-го, которое устранило пробелы в законодательстве. Ранее механизм использования отгулов и их компенсации при увольнении не был четко прописан, что вызывало споры между работниками и работодателями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.