Уже завтра для жителей Башкирии начнут действовать другие правила предоставления отгулов

Согласно новым изменениям, внесенным Федеральным законом от 30 сентября 2024 года, статья 153 ТК РФ дополнена двумя новыми частями. Теперь работник сможет использовать отгул в течение года по своему желанию или присоединить его к ежегодному отпуску. Кроме того, при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованные отгулы. Она рассчитывается как разница между двойной оплатой, которая полагалась за работу в выходной или праздничный день, и фактически произведенной одинарной оплатой (если был выбран отгул).