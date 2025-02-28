Уже завтра для жителей Башкирии начнут действовать другие правила предоставления отгулов

Государственная инспекция труда Башкирии сообщила об изменениях в Трудовом кодексе России, которые вступят в силу уже завтра — 1 марта. Поправки касаются оплаты работы в выходные и праздничные дни, а также правил предоставления отгулов.
Согласно новым изменениям, внесенным Федеральным законом от 30 сентября 2024 года, статья 153 ТК РФ дополнена двумя новыми частями. Теперь работник сможет использовать отгул в течение года по своему желанию или присоединить его к ежегодному отпуску. Кроме того, при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованные отгулы. Она рассчитывается как разница между двойной оплатой, которая полагалась за работу в выходной или праздничный день, и фактически произведенной одинарной оплатой (если был выбран отгул).
Эти изменения введены в соответствии с постановлением Конституционного Суда России от 6 декабря 2023-го, которое устранило пробелы в законодательстве. Ранее механизм использования отгулов и их компенсации при увольнении не был четко прописан, что вызывало споры между работниками и работодателями.
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