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В Ростовской области ушла из жизни тренер Татьяна Уманская

В Федерации конного спорта Ростовской области сообщили о смерти тренера Татьяны Уманской.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 28 февраля в Ростовской области ушла из жизни Татьяна Уманская — выдающийся тренер-преподаватель высшей категории по выездке спортивной школы олимпийского резерва. О случившемся сообщает Федерация конного спорта Ростовской области.

Татьяна Уманская была не только успешной спортсменкой в прошлом, но и опытным спортивным судьей с многолетним стажем. Она воспитала мастеров спорта и целую плеяду кандидатов в мастера, оставив яркий след в развитии конного спорта. Ее профессионализм, жизнелюбие и преданность делу сделали ее уважаемым человеком среди коллег и учеников.

Уход Татьяны Уманской стал огромной потерей для конного спорта и мира выездки Южного федерального округа.