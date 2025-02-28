В Ростовской области ушла из жизни тренер Татьяна Уманская

Татьяна Уманская была не только успешной спортсменкой в прошлом, но и опытным спортивным судьей с многолетним стажем. Она воспитала мастеров спорта и целую плеяду кандидатов в мастера, оставив яркий след в развитии конного спорта. Ее профессионализм, жизнелюбие и преданность делу сделали ее уважаемым человеком среди коллег и учеников.