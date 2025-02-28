Сколько детей у Илона Маска

В 2022 году один из этих сыновей совершил трансгендерный переход и сменил имя на Вивиан Дженна Уилсон, заявив, что не хочет иметь отношение к биологическому отцу ни в каком виде. Сам же Илон Маск в интервью Financial Times назвал причиной трансгендерного перехода сына радикальную левую идеологию, доминирующую в американских элитных школах и вузах. Он также сказал, что у него сохранились хорошие отношения со всеми остальными детьми — и «нельзя быть хорошим для всех». В 2024-м Маск вновь вернулся к этой теме и заверил, что его обманом заставили согласиться на то, чтобы ребенок принимал подавляющие половое развитие препараты. И заключил, что его «сын умер».