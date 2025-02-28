В Братске с 1 марта повысится стоимость проезда

В Братске повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации города.
С 1 марта 2025 года стоимость одной поездки в муниципальном общественном транспорте составит 40 рублей.
Решение связано с подорожанием топлива, электроэнергии и запчастей.
Также с 1 марта повысится стоимость в маршрутах, следующих в отдаленные районы города. Льготы будут сохранены.
Подробнее об изменении цен на проезд можно посмотреть в Telegram-канале администрации Братска.
Ранее сообщалось о повышении цен на летний отдых на Байкале.