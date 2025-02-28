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В Братске с 1 марта повысится стоимость проезда

Решение повысить цены связано с подорожанием топлива, электроэнергии и запчастей.

В Братске повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации города.

С 1 марта 2025 года стоимость одной поездки в муниципальном общественном транспорте составит 40 рублей.

Решение связано с подорожанием топлива, электроэнергии и запчастей.

Также с 1 марта повысится стоимость в маршрутах, следующих в отдаленные районы города. Льготы будут сохранены.

Подробнее об изменении цен на проезд можно посмотреть в Telegram-канале администрации Братска.

Ранее сообщалось о повышении цен на летний отдых на Байкале.