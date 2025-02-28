Тарасова: тренеры Москвы согласятся на переезд в Казань для работы с Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что будут те тренеры из Москвы, которые согласятся на переезд в Казань, чтобы работать в будущей школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Тарасова также предположила, что помимо постоянных тренеров будут приглашать популярных наставников для консультации на неделю. Например, те, кто сможет это совместить с основной работой, передают «РИА Новости».
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова также прокомментировала строительство школы Загитовой в Казани.