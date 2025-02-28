На территории Башкирии стартовали масштабные трехдневные рейды ГАИ

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что сегодня и эти выходные в республике пройдут масштабные рейды. Основное внимание будет уделено проблемным зонам, выявленным на основе анализа статистики дорожно-транспортного травматизма.
Среди приоритетных нарушений, на которые нацелены рейды, — выезд на «встречку» в запрещенных для этого местах, управление авто в нетрезвом состоянии, вождение без прав, использование незарегистрированного транспорта, а также перевозка детей с нарушением правил.
Севастьянов призвал жителей республики не оставаться равнодушными к пьянству за рулём. О фактах грубых нарушений ПДД, особенно связанных с вождением в состоянии опьянения, можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92. Также работает Telegram-чат ГАИ @GIBDDRB_02bot.
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