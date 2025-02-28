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В Самаре отключат холодную воду 1, 4 и 6 марта

Самарцев предупредили о временных отключениях холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сотрудники ресурсной компании продолжают проводить плановый ремонт на сетях водоснабжения. Горожан предупредили о временном перекрытии ХВС, об этом сообщили в «РКС-Самара».

1 марта сотрудники компании планируют заменить 7 пожарных гидрантов, из-за чего без воды останутся часть домов по улицам: Кулундинская, Малый тупик, Балаковская, Крейсерная, Промышленности, Заводское шоссе, Железной Дивизии, Ленинской, Льва Толстого, Чапаевская, Красноармейская, Венцека, Буянова, Арцыбушевская, Чкалова, Братьев Коростелевых, Полевая и Мичурина.

Также отключения пройдут 4 марта. Специалисты устранят утечку на улице Сергея Лазо. Часть домов в поселке Управленческий временно останется без холодной воды.

6 марта воду отключат по улицам Промышленности, Гагарина и Стандартная. Вся информация о сроках проведения работ и адресах указана на сайте компании.

ЖКХ