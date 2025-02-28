Беспрозванных рассчитывает «по-доброму договориться» с владельцами алкомаркетов о правилах торговли

По его словам, сейчас власти в целом определяют правила, по которым будут работать алкомаркеты. Вопрос обсудят на встрече с владельцами магазинов. «Мы сейчас формируем для себя правила, которые, мы понимаем, очень важно соблюдать, и потом соберёмся все вместе и поговорим на эту тему. Будет такая встреча. Мы сейчас определим правила. И я надеюсь, что мы по-доброму договоримся, как-то вместе этот вопрос рассмотрим», — отметил Беспрозванных.