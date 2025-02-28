Беспрозванных рассчитывает «по-доброму договориться» с владельцами алкомаркетов о правилах торговли

Власти прорабатывают новые ограничения на торговлю алкоголем в Калининградской области. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с руководителями и редакторами региональных СМИ.
«Я поручил сейчас правительству продумать ряд дополнительных ограничительных мер по выдаче лицензий на работу в одном жилом доме нескольких магазинов», — сказал губернатор.
По его словам, сейчас власти в целом определяют правила, по которым будут работать алкомаркеты. Вопрос обсудят на встрече с владельцами магазинов. «Мы сейчас формируем для себя правила, которые, мы понимаем, очень важно соблюдать, и потом соберёмся все вместе и поговорим на эту тему. Будет такая встреча. Мы сейчас определим правила. И я надеюсь, что мы по-доброму договоримся, как-то вместе этот вопрос рассмотрим», — отметил Беспрозванных.
Ранее глава региона поручил разобраться с большим количеством алкомагазинов в Калининградской области. Он попросил подготовить отдельную программу по сокращению числа торговых точек в жилых домах.