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Беспрозванных рассчитывает «по-доброму договориться» с владельцами алкомаркетов о правилах торговли

Власти хотят ограничить количество магазинов в жилых домах.

Власти прорабатывают новые ограничения на торговлю алкоголем в Калининградской области. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с руководителями и редакторами региональных СМИ.

«Я поручил сейчас правительству продумать ряд дополнительных ограничительных мер по выдаче лицензий на работу в одном жилом доме нескольких магазинов», — сказал губернатор.

По его словам, сейчас власти в целом определяют правила, по которым будут работать алкомаркеты. Вопрос обсудят на встрече с владельцами магазинов. «Мы сейчас формируем для себя правила, которые, мы понимаем, очень важно соблюдать, и потом соберёмся все вместе и поговорим на эту тему. Будет такая встреча. Мы сейчас определим правила. И я надеюсь, что мы по-доброму договоримся, как-то вместе этот вопрос рассмотрим», — отметил Беспрозванных.

Ранее глава региона поручил разобраться с большим количеством алкомагазинов в Калининградской области. Он попросил подготовить отдельную программу по сокращению числа торговых точек в жилых домах.

торговля