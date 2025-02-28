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В Храброво выросло количество отменённых рейсов, ещё 19 задерживаются

Туман не рассеялся после 11:00, несмотря на прогнозы аэропорта.

Источник: Аргументы и факты

За несколько часов количество отменённых рейсов в Храброво увеличилось с двух до шести. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта в пятницу, 28 февраля.

На прилёт отменено три рейса из Санкт-Петербурга, Москвы (Шереметьево) и самоподъёмной плавучей буровой установки «Невская» под Калининградом. Отправление самолётов в обратном направлении прекращено по тем же маршрутам. Также задерживаются 19 бортов из Москвы, Санкт-Петербурга и Кировска.

Утром 28 февраля в Храброво отменили отправку двух бортов в Москву и Санкт-Петербург. В аэропорту предполагали, что туман рассеится после 11:00.