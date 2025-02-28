В Храброво выросло количество отменённых рейсов, ещё 19 задерживаются

На прилёт отменено три рейса из Санкт-Петербурга, Москвы (Шереметьево) и самоподъёмной плавучей буровой установки «Невская» под Калининградом. Отправление самолётов в обратном направлении прекращено по тем же маршрутам. Также задерживаются 19 бортов из Москвы, Санкт-Петербурга и Кировска.