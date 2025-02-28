Опыты физиков РФ и ЕС помогут снизить частоту срыва плазмы в термоядерных реакторах

Так, ученые обнаружили, что модель Риккардо-Уокера-Нолла переоценивает боковую силу примерно в 20 раз по сравнению с эталонными данными, а для модели Захарова этот показатель был завышен примерно в три раза. Модель Миронова-Пустовитова наиболее реалистично воспроизводила процессы в токамаке, но при этом она занижала боковую силу примерно втрое. Это говорит о необходимости серьезной доработки всех моделей с учетом экспериментальных данных, подытожили ученые.