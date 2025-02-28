Неожиданно начались схватки: молодая мама родила дочку в вагоне поезда

Беременная девушка из Забайкалья ехала в поезде, когда у нее начались схватки! Никто не был готов столкнуться с такой неожиданностью, однако проводники взяли все в свои руки. Благодаря их действиям 27 февраля 2025 года на свет появилась здоровья малышка ростом 43 сантиметра и весом 2 630 граммов.
Как стало известно КП-Иркутск, девушка села в поезд на станции Могоча. Роды принимали не только проводники вагона, но и девушка-пассажир, откликнувшаяся на призыв о помощи. Начальник состава в это время держал будущую маму за руку, успокаивая и поддерживая. Все сработали оперативно и профессионально.
Немного погодя, на станции Зилово, девушку вместе с ее первенцем передали медикам. Сейчас они находятся в центральной больнице Чернышевска. У них все хорошо, скоро будут готовиться к выписке.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что палаты с искусственным интеллектом появились в детской больнице Иркутска.