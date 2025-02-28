В Уфимском районе появится комплекс по производству бетона за 110 млн рублей

Вчера, 27 февраля, в Уфе в Доме Республики прошло заседание формате «Инвестчас», на котором обсудили новые проекты в промышленности и социальной сфере, включая строительство растворобетонного узла и производственного комплекса в Уфимском районе.
Проект представил заместитель директора компании «БашЦементСтрой» Рафиль Файзуллин. Новое предприятие будет выпускать бетонные смеси различных марок, а также пластификаторы для бетона и раствора, которые востребованы в строительной отрасли региона. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 110 миллионов рублей.
Запуск производства запланирован на 2029 год. Будет создано 15 рабочих мест со средней зарплатой 46 тысяч рублей. Проект уже получил статус приоритетного, а администрация муниципалитета должна будет помочь с оформлением земельного участка для монтажа технологического оборудования.
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