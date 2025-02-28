В Ростовской области дальнобойщики начали зарабатывать до 197 тысяч рублей

— Высокие зарплаты готовы предлагать специалистам с техническими навыками. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика. Дефицит специалистов на рынке усиливает конкуренцию за них, что ведет к повышению уровня зарплатных предложений. Аналогичная ситуация наблюдается и в строительстве, где спрос на рабочих остается стабильно высоким, — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.