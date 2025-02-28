В Ростовской области дальнобойщики начали зарабатывать до 197 тысяч рублей

В Ростовской области дальнобойщики оказалась самыми оплачиваемыми специалистами в категории рабочих и линейных профессий по итогам зимнего сезона 2024/2025. Об этом сообщают аналитики Авито Работы.
Согласно исследованию, работодатели предлагают дальнобойщикам среднюю зарплату в размере 197,8 тысячи рублей в месяц, что на 29% выше прошлогоднего показателя.
На втором месте оказались автоэлектрики с зарплатными предложениями в 169,7 тысячи рублей в месяц. Третьими стали каменщики при средней оплатой труда в 137,8 тысячи рублей в месяц.
— Высокие зарплаты готовы предлагать специалистам с техническими навыками. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика. Дефицит специалистов на рынке усиливает конкуренцию за них, что ведет к повышению уровня зарплатных предложений. Аналогичная ситуация наблюдается и в строительстве, где спрос на рабочих остается стабильно высоким, — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.