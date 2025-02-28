Жители Уфы могут проголосовать за названия улиц.

До 11 марта 2025 года жители Уфы могут выразить своё мнение об идее присвоения наименований улицам и переулкам, расположенным в селе Нагаево.
Голосование организовано на опросной площадке уфимской мэрии. Для участия необходима регистрация на сайте администрации Уфы.
Жители могут проголосовать за следующие названия: улица Сергея Миролюбова; улица Дирижёра Муталова; улица Героя Нуруллы Сафина; улица Героя Николая Морева; улица Героя Мустафы Газизова.
Также для опроса представлены 116 простых наименований улиц и переулков.
Ранее сообщалось, что жители Уфы могут придумать названия более 100 новых улиц и переулков.