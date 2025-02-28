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Жители Уфы могут проголосовать за названия улиц

Жители Уфы могут проголосовать за названия улиц.

Источник: Башинформ

До 11 марта 2025 года жители Уфы могут выразить своё мнение об идее присвоения наименований улицам и переулкам, расположенным в селе Нагаево.

Голосование организовано на опросной площадке уфимской мэрии. Для участия необходима регистрация на сайте администрации Уфы.

Жители могут проголосовать за следующие названия: улица Сергея Миролюбова; улица Дирижёра Муталова; улица Героя Нуруллы Сафина; улица Героя Николая Морева; улица Героя Мустафы Газизова.

Также для опроса представлены 116 простых наименований улиц и переулков.

Ранее сообщалось, что жители Уфы могут придумать названия более 100 новых улиц и переулков.