Госсовет: в РФ до 2036 года должны появиться новые направления биоэкономики

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новые прорывные направления биоэкономики, которые сегодня еще не обсуждаются, должны появиться благодаря профильному нацпроекту после 2036 года. Об этом сообщил глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Технологическое лидерство», губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
«Наша задача [в рамках нацпроекта “Биоэкономика”] все меры поддержки синхронизировать, связать в единый комплекс мероприятий, чтобы они дали действительно значимый результат и до 2030 года — первый уровень ответа на вопросы, и до 2036 года должны появиться совершенно новые прорывные направления, которые сегодня, может быть, даже еще не обсуждаются достаточно широко», — сказал он по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство».
Котюков отметил, что вопрос технологического лидерства России требует детальной проработки. «Потому что эта сфера достаточно новая для такого уровня, как Госсовет. Вопросы именно технологического лидерства требуют более детальной проработки. Должны проводиться дополнительные мероприятия, которые именно вопрос технологий, именно лидерства российских технологий в мире смогут обеспечить до 2030 года», — пояснил он.
Национальный проект «Биоэкономика» направлен на создание в России инфраструктуры для использования биологического сырья и на разработку уникальных технологий, востребованных в сельском хозяйстве, экологии и при создании лекарственных препаратов.