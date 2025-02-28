Госсовет: в РФ до 2036 года должны появиться новые направления биоэкономики

«Наша задача [в рамках нацпроекта “Биоэкономика”] все меры поддержки синхронизировать, связать в единый комплекс мероприятий, чтобы они дали действительно значимый результат и до 2030 года — первый уровень ответа на вопросы, и до 2036 года должны появиться совершенно новые прорывные направления, которые сегодня, может быть, даже еще не обсуждаются достаточно широко», — сказал он по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство».