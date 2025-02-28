Рыбаков-любителей предупреждают о запрете на лов щуки в Калининградской области

За незаконную добычу водных биологических ресурсов гражданам грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч рублей. При этом у нарушителей будут конфисковывать суда и орудия добычи рыбы. Если у браконьеров при задержании будет обнаружена щука, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет 925 рублей, но если рыба выловлена в период действия запрета, то сумма ущерба составит 1850 рублей за одну щуку.