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На уфимском бульваре Ибрагимова до 9 марта ограничили движение

В Уфе из-за ремонта коллектора перекрыли бульвар Ибрагимова.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе на десять дней перекрыли бульвар Ибрагимова. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке рядом с домом № 35, здесь ограничили движение транспорта по двум полосам из трех до 9 марта. Как утверждают местные власти, это необходимо для ремонта аварийного участка самотечного канализационного коллектора, который проходит рядом по улице Ленина.

Предприятие, которое ведет ремонт, просит жителей столицы Башкирии отнестись с пониманием к ограничительным мерам и рекомендует заранее планировать свой маршрут.

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