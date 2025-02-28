На уфимском бульваре Ибрагимова до 9 марта ограничили движение

Речь идет об участке рядом с домом № 35, здесь ограничили движение транспорта по двум полосам из трех до 9 марта. Как утверждают местные власти, это необходимо для ремонта аварийного участка самотечного канализационного коллектора, который проходит рядом по улице Ленина.