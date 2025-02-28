Intrud: Индия может стать основным поставщиком рабочих на стройки в России

Лапшинов напомнил, что традиционно основными поставщиками рабочей силы в Россию были Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Мьянма.
Однако сейчас, по его словам, в Узбекистане и Киргизии наблюдается строительный бум, и туда также активно привлекаются рабочие из Индии.
У уроженцев Таджикистана возникают определённые сложности из-за проверок российских силовых структур, а у рабочих из Шри-Ланки — высокие зарплатные ожидания и сложности с изучением русского языка.
Релокация вьетнамцев оказывается довольно дорогостоящей, а в Мьянме из-за нестабильной внутренней ситуации много мужчин мобилизовано, заключает Лапшинов.
«В итоге у нас остаётся по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 млн человек ежегодно», — цитирует его РИА Новости.
Глава Intrud добавил, что проверка прибывающих из Индии граждан сравнительно проста и логистические механизмы налажены, при этом они сами рассматривают работу за границей как хорошую возможность заработать.
Он уточнил, что на данный момент в России может работать около 110 тыс. граждан Индии, в основном на швейных производствах, но их число может расти, в том числе в строительной отрасли.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что у России нет цели заместить рабочую силу иностранными выпускниками, которые обучались в вузах страны.