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В Каменске-Шахтинском после нападений собак завели дело о халатности

Следователи начали проверку после нападений собак в Каменске-Шахтинском, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завели уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после нападений бродячих собак на жителей Каменска-Шахтинского. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным СК, животные нападали с сентября 2024 по февраль 2025 года. Пострадавшие вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Люди также подавали жалобы в администрацию города и прокуратуру. В итоге ситуация получила общественный резонанс.

— В ходе расследования проверят деятельность должностных лиц департамента строительства и ЖКХ и администрации Каменска-Шахтинского. Следствие установит, были ли приняты меры по отлову и содержанию безнадзорных животных, — прокомментировали в Следкоме.

Добавим, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с нападениями собак в Морозовске.