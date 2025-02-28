В Каменске-Шахтинском после нападений собак завели дело о халатности

В Ростовской области завели уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после нападений бродячих собак на жителей Каменска-Шахтинского. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным СК, животные нападали с сентября 2024 по февраль 2025 года. Пострадавшие вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Люди также подавали жалобы в администрацию города и прокуратуру. В итоге ситуация получила общественный резонанс.
— В ходе расследования проверят деятельность должностных лиц департамента строительства и ЖКХ и администрации Каменска-Шахтинского. Следствие установит, были ли приняты меры по отлову и содержанию безнадзорных животных, — прокомментировали в Следкоме.
Добавим, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с нападениями собак в Морозовске.