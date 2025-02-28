Большинство россиян не верят в победу Борисова на «Оскаре»

Перед вручением премии «Оскар 2025» портал Кино Mail провел опрос среди российских зрителей, чтобы узнать их мнение о шансах Юры Борисова на победу. Актер номинирован на престижную награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за участие в фильме Шона Бэйкера «Анора».
Согласно данным опроса, 75% респондентов не верят, что Борисов получит «Оскар», однако считают, что сама номинация — уже большое достижение. Остальные 25% уверены, что у него есть реальные шансы на победу.
При этом сам фильм «Анора» пока посмотрели лишь 37% опрошенных, еще 36% только собираются это сделать. Среди тех, кто уже видел картину, 65% считают, что у Борисова были более сильные роли, заслуживающие «Оскара».
Всего в опросе приняли участие более 8,5 тыс. зрителей со всей России.