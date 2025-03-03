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Кроссворд на 3 марта 2025

Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день писателя, призванный напомнить о важности правдивой информации и противодействии ее искажению. Этот день — отличный повод поразмышлять о роли литературы и журналистики в формировании общественного мнения. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить имена выдающихся деятелей литературы, чьи произведения подверглись цензуре.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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