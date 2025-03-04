Ответы на кроссворд на 3 марта 2025: интересные факты про Всемирный день писателя

По горизонтали:
1. Свобода
Свобода слова — неотъемлемое право человека на свободное выражение своих мыслей и убеждений, включая свободу иметь собственное мнение, а также получать и распространять информацию и идеи, беспрепятственно и независимо от государственных границ.
2. Ли
11 июля 1960 года 34-летняя Харпер Ли представила миру свой дебютный роман «Убить пересмешника», который мгновенно завоевал популярность, был переведен на 40 языков и разошелся тиражом свыше 30 миллионов экземпляров. В 1961 году писательница была удостоена Пулитцеровской премии за это произведение. Данный роман затрагивает темы расизма и предрассудков, способных разрушить жизнь невинного человека. С момента публикации роман стал одним из самых спорных произведений и неоднократно подвергался запретам в Соединенных Штатах.
3. Лолита
Роман «Лолита» Владимира Набокова, опубликованный в Париже в 1955 году, подвергался запретам не только в Советском Союзе, но и в США: первые попытки публикации рукописи также оказались безуспешными, издатели сочли её «порнографией». После выхода в свет «Лолита» принесла Набокову всемирную известность. Писатель сам занялся переводом романа на русский язык, хотя и не верил в его издание в СССР. В Советском Союзе роман был запрещен как «духовный яд» и «продукт эмигранта, предавшего родину». Официально советские граждане смогли прочитать книгу только в 1989 году.
4. Спецхран
В начале 1920-х годов в СССР была развернута масштабная кампания по изъятию «идейно чуждой» литературы из библиотечных фондов, активную роль в которой играла Надежда Крупская, жена Ленина. Первоначально книги просто уничтожались, но к 1926 году в крупных библиотеках начали создавать «спецхраны» — специальные отделы, куда по распоряжению цензурных органов помещались книги и периодические издания, доступ к которым предоставлялся только по специальному разрешению.
5. Язык
В русской литературе использование «эзопов языка», как способа обхода цензуры, начало формироваться в конце XVIII века. Сатирик Михаил Салтыков-Щедрин впервые употребил этот термин для описания своей поздней манеры письма, сравнивая ее с техникой басен Эзопа. Он прибегал к ней, чтобы высмеивать социальные пороки, не привлекая внимания строгой цензуры поздней Российской империи. В советскую эпоху научная фантастика стала удобной формой «эзопов языка» для множества авторов, позволяя свободно затрагивать актуальные проблемы, чего не могли себе позволить писатели- «реалисты».
6. Яма
После публикации первой части повести «Яма» в 1909 году, Александр Куприн столкнулся с серьезной критикой и цензурой. Официальный цензор посчитал повесть «безнравственной и неприличной», и это повлияло на дальнейшую судьбу произведения. Критике подверглись образы проституток, размышления о русском национальном характере, образ учителя гимназии, посещающего бордель. Вторая часть повести, выпущенная в 1915 году, не вызвала такого резонанса, поскольку общественное внимание было отвлечено Первой мировой войной.
7. Индекс
«Индекс запрещенных книг» — это перечень публикаций, которые, по мнению Римско-католической церкви, было запрещено читать под угрозой отлучения. Этот список служил не только для запрета, но и содержал указания Церкви относительно правил чтения, продажи и цензуры книг. Официальной заявленной целью Индекса была защита веры и нравственности от богословских ошибок и посягательств.
По вертикали:
1. Улисс
Роман Джеймса Джойса «Улисс», являющийся модернистским повествованием о путешествии Леопольда Блума по Дублину, вызвал резкую критику со стороны властей. В результате, более тысячи экземпляров книги были конфискованы и сожжены в разных странах: США (1918), Ирландии (1922), Канаде (1922) и Англии (1923). Причиной послужили многочисленные откровенные сцены, обнаруженные цензорами под слоем метафор.
2. Цензура
Государственная цензура подразумевает систему запретов и ограничений на распространение информации, а также использование пропаганды. В демократических правовых государствах цензура направлена на обеспечение внутренней и внешней безопасности, стабильности государства и политической системы, при условии защиты прав и свобод граждан. В тоталитарных режимах цензура выходит за рамки ограничения нежелательной информации, вторгаясь в творчество, профессиональную деятельность и личную жизнь людей.
3. Хаксли
В своем антиутопическом романе «О дивный новый мир», одном из первых в этом жанре, Олдос Хаксли представил свое видение далекого будущего. Действие книги разворачивается примерно через 632 года после появления автомобиля Ford Model-T. В этом мире тотальный контроль над обществом осуществляет Мировое государство, стремящееся искоренить индивидуальное мышление и творчество. Имена граждан, выращенных в бутылках, неслучайны: они отсылают к политическим и культурным деятелям, которые, по мнению автора, оказали значительное влияние на развитие бюрократических, экономических и технологических систем во времена самого Хаксли. Подобные фантазии автора о будущем не нашли отклика у цензоров.
4. Булгаков
Первая публикация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова состоялась в журнале «Москва» (1967), но в сокращенном виде. Для дополнительной защиты публикацию снабдили положительным предисловием Константина Симонова. Цензура рекомендовала отказаться от публикации второй части, сославшись на смерть автора или предложив ее основательно переработать. Из текста романа было изъято свыше 14 000 слов, что составило около 12% всего произведения.
5. Корпус
Александр Солженицын задумал повесть «Раковый корпус» летом 1954 года в Ташкенте, где проходил лечение в онкологическом диспансере после освобождения из лагеря. Работа над произведением велась с 1963 по 1967 год. Журнал «Новый мир» хотел опубликовать повесть, но власти запретили это сделать. В результате «Раковый корпус» получил распространение через Самиздат, и в 1968 году был издан на русском языке за рубежом. Впоследствии повесть была переведена на множество европейских и азиатских языков, а в России впервые опубликована в 1990 году.
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