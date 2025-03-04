Ответы на кроссворд на 3 марта 2025: интересные факты про Всемирный день писателя

3. Лолита

Роман «Лолита» Владимира Набокова, опубликованный в Париже в 1955 году, подвергался запретам не только в Советском Союзе, но и в США: первые попытки публикации рукописи также оказались безуспешными, издатели сочли её «порнографией». После выхода в свет «Лолита» принесла Набокову всемирную известность. Писатель сам занялся переводом романа на русский язык, хотя и не верил в его издание в СССР. В Советском Союзе роман был запрещен как «духовный яд» и «продукт эмигранта, предавшего родину». Официально советские граждане смогли прочитать книгу только в 1989 году.