Ранняя весна придет в Нижний Новгород в марте, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Эксперт отметил, что хотя март в стране климатически считается четвертым месяцем зимы, весна по большинству фронтом придет с опережением.
Норма для марта в Нижнем Новгороде составляет +1,5 градуса днем и −5 градусов ночью. Евгений Тишковец уверен, что в этом году столбики термометров будут подниматься на несколько градусов выше.
Также синоптик прогнозирует дефицит небесной влаги: снег растает в Нижнем Новгороде уже в середине марта, что на месяц раньше обычных сроков.
«В таком случае во второй половине марта может повеять даже апрельским теплом», — сообщил он.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что потепление до +13 градусов придет в Нижний Новгород в конце марта.