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Ранняя весна придет в Нижний Новгород в марте

Снег растает в Нижнем Новгороде уже в середине марта.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 30% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: Нижегородская правда

Ранняя весна придет в Нижний Новгород в марте, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Эксперт отметил, что хотя март в стране климатически считается четвертым месяцем зимы, весна по большинству фронтом придет с опережением.

Норма для марта в Нижнем Новгороде составляет +1,5 градуса днем и −5 градусов ночью. Евгений Тишковец уверен, что в этом году столбики термометров будут подниматься на несколько градусов выше.

Также синоптик прогнозирует дефицит небесной влаги: снег растает в Нижнем Новгороде уже в середине марта, что на месяц раньше обычных сроков.

«В таком случае во второй половине марта может повеять даже апрельским теплом», — сообщил он.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что потепление до +13 градусов придет в Нижний Новгород в конце марта.