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Авария оставила без света почти 50 домов в Первомайском районе Новосибирска

Стали известны улицы.

Вечером 28 февраля жители Первомайского района Новосибирска столкнулись с внезапным отключением электроэнергии. Авария на электросетях затронула улицы Красный факел и Подольская, оставив без света десятки домов.

Согласно данным, опубликованным на муниципальном портале «Мой Новосибирск», в зоне отключения оказались как минимум 47 домов. На данный момент аварийные службы работают над устранением неполадок. Жители надеются, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Как сообщала КП-Новосибирск, недавно такая же участь постигла Дзержинский район мегаполиса. Здесь оказались обесточены сразу 347 домов на 9 улицах. Согласно свежей информации муниципального портала, к настоящему времени коммунальщикам отработать соответствующее отключение.

ЖКХ