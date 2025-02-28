Авария оставила без света почти 50 домов в Первомайском районе Новосибирска

Согласно данным, опубликованным на муниципальном портале «Мой Новосибирск», в зоне отключения оказались как минимум 47 домов. На данный момент аварийные службы работают над устранением неполадок. Жители надеются, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.