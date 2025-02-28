Названо условие для старта пляжного сезона в Анапе

Заместитель председателя правительства провел заседание комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
Во время рабочей встречи шла речь не только о сборе мазута со дна Черного моря и побережья, но и об усиленном контроле и мониторинге состояния воды, воздуха, пляжей, биоресурсов. По данным Роспотребнадзора, пока отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха на курортных территориях не нашли. Проведено 1,6 тысяч исследований рыбы и рыбной продукции. Анализы не показали нарушений гигиенических нормативов.
Виталий Савельев подчеркнул, что окончательный вердикт об открытии ряда курортных территорий Краснодарского края для приема туристов пока не выносился.
«Решение о старте и формате курортного сезона будет приниматься Роспотребнадзором на основе результатов анализа проб и их соответствия нормативам», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства РФ.
Савельев уточнил, что в Анапе и Темрюкском районе, прежде чем допустить отдыхающих на пляжи, их дополнительно проверят и оценят. Сейчас состояние пляжных территорий в Сочи, Джубге, Туапсе, Геленджике, Севастополе и Крыму позволяет говорить о том, что прогнозы по рискам благоприятные, сообщают «Ведомости».
Чтобы поддержать компании и предпринимателей, занятых в сфере туризма в Анапе и Темрюкском районе, Минэкономразвития предложило сместить сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца третьего квартала, при этом бизнесу предоставят рассрочку на девять месяцев. Еще одной мерой поддержки может стать корректировка сроков уплаты имущественных налогов.
На побережье Черного моря продолжают фиксироваться выбросы нефти. Сейчас мазут со дна загрязненной акватории «вытягивают» с песком с помощью пожарных мотопомп с эжекторами. Устройства ставят на спасательные катера. Загрязненный грунт со дня моря поступает по шлангам в спецконтейнеры. Таким способом у берега Анапы собрано более 77,4 тыс. кг мазута.
Напомним, на побережье и в акватории Черного моря продолжается ликвидация последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которое произошло 15 декабря 2024 года. В результате аварии в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. 25 декабря в Краснодарском крае объявили региональный режим ЧС. 26 декабря уровень режима ЧС подняли до федерального. Часть пляжей Кубани оказались загрязнены мазутом.