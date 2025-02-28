Названо условие для старта пляжного сезона в Анапе

Во время рабочей встречи шла речь не только о сборе мазута со дна Черного моря и побережья, но и об усиленном контроле и мониторинге состояния воды, воздуха, пляжей, биоресурсов. По данным Роспотребнадзора, пока отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха на курортных территориях не нашли. Проведено 1,6 тысяч исследований рыбы и рыбной продукции. Анализы не показали нарушений гигиенических нормативов.