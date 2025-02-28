Иван Шанаров из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне специальной военной операции героически погиб Иван Шанаров из Эхирит-Булагатского района. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
Мужчина родился в селе Гаханы, после окончания средней школы № 66 Иркутска поступил в ИрНИТУ, через год ушел на службу в армию.
— В 2020 подписал контракт в городе Борзя, что в Забайкалье. Служил в войсковой части села Головинского. С февраля 2024 находился «за ленточкой», — рассказывает Геннадий Осодоев.
Иван Шанаров пал во время выполнения боевого задания 31 августа 2024. Ему было 23 года. В памяти семьи и друзей он навсегда останется добрым, улыбчивым и ответственным человеком.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвардии рядовой Владимир Кибалин из Зиминского района погиб в зоне СВО.