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Иван Шанаров из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

23-летний боец пал по время выполнения боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне специальной военной операции героически погиб Иван Шанаров из Эхирит-Булагатского района. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

Мужчина родился в селе Гаханы, после окончания средней школы № 66 Иркутска поступил в ИрНИТУ, через год ушел на службу в армию.

— В 2020 подписал контракт в городе Борзя, что в Забайкалье. Служил в войсковой части села Головинского. С февраля 2024 находился «за ленточкой», — рассказывает Геннадий Осодоев.

Иван Шанаров пал во время выполнения боевого задания 31 августа 2024. Ему было 23 года. В памяти семьи и друзей он навсегда останется добрым, улыбчивым и ответственным человеком.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвардии рядовой Владимир Кибалин из Зиминского района погиб в зоне СВО.