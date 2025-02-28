«Горремавтодор» назвал причину белесого налета на дорогах в Беларуси

В «Горремавтодоре» сказали, почему дороги в Беларуси зимой покрыл заметный белесый налет, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, по словам заместителя гендиректора по содержанию объектов благоустройства предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома Артема Ганчара, из-за малого количества осадков прошедшей зимой соли, которыми обрабатывались улицы, просто не смылись. Белесое покрытие с дорог будут специально смывать, когда потеплеет.
— С установлением положительных температур начнутся работы по мойке улично-дорожной сети, — прокомментировал он.
При этом специалист отметил, что локально и очень щепетильно дорожники уже стали выполнять работы по мойке проезжих частей и тротуаров. Однако массово сделать это сейчас невозможно из-за того, что в Беларуси еще прогнозируются холода.
При этом белесый налет образован стандартной технической солью (минеральный галит марки А), которую добывает «Беларуськалий». И представитель «Горремавтодора» добавил, что соляно-песчаные смеси на основе технической соли и впредь будут применять в Беларуси. Так как это проверено опытом и экономически целесообразно.
Тем временем власти Латвии хотят запретить туристические поездки в Беларусь.