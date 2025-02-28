Выявили 14 нарушителей: Минтранс Башкирии подвел первые итога операции «Автобус» в Уфе

Вчера, 27 февраля, в Уфе в ходе рейд «Автобус», в рамках которого сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии и Госавтоинспекции проверили качество услуг в общественном транспорте. Как сообщают чиновники, удалось выявить 14 нарушителей.
Особое внимание власти уделяют соблюдению правил безопасности на дорогах, техсостоянию автобусов, соблюдению шоферами режима труда и отдыха, доступности транспорта для маломобильных граждан, соответствую расписанию, а также наличию терминалов для безналичной оплаты проезда, включая транспортную карту «Алга».
Наиболее часто выявляют следующие нарушения: неудовлетворительное техническое состояние транспорта и отсутствие тахографов. Три автобуса были отправлены на штрафстоянку.
Минтранс напомнил, что оплата проезда переводом денег на банковскую карту водителя не является законной. Пассажиры имеют право требовать билет или чек, которые подтверждают оплату.
— Массовые проверки работы перевозчиков в Башкортостане продлятся до 2 марта, — сообщает дорожное ведомство.
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