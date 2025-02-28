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«Не ем, не люблю и не пристрастен к этому». Лукашенко сказал о ценах и о своей нелюбви к авокадо

Лукашенко признался, что не ест и не любит авокадо.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не ест и не любит авокадо, сообщила пресс-служба президента.

Так, на совещании по новой системе регулирования цен, белорусский лидер обратил внимание на то, что он не просит правительство регулировать цены на привозную экзотику — «всякие там артишоки или авокадо».

— Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит, — сказал он о ценах.

При этом Лукашенко признался, что сам он не любит авокадо.

— Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому. Кто-то это любит из молодежи. Ради бога. Тогда покупайте, — подытожил лидер страны.

А резюмируя, глава Беларуси заметил, что задача властей состоит в обеспечении населения овощами и фруктами, производящимися в Беларуси.

— Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки, — констатировал президент.

Ранее белорусский лидер раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку и сказал КГБ разобраться: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».

Кроме того, Александр Лукашенко упрекнул чиновников во взятках за импортную картошку: «Это подозрение».

Еще президент сказал про «обездоленных» в особняках с дюжиной любовниц: «Хоть двадцать, но за свой счет».