Аграрии Ростовской области застраховали почти 1,1 млн га озимых

Аграрии Ростовской области, опасаясь неблагоприятных погодных условий, застраховали почти 1,1 млн га озимых культур. Эту информацию по итогам совещания на Агропромышленном форуме Юга России публикует Национальный союз агростраховщиков (НСА).
По данным НСА, объем накопленных осадков в 2025 году пока в два раза ниже среднемноголетних значений. Другие индексы также указывают на сохранение риска засухи, которая может негативно повлиять на будущий урожай.
Добавим, в 2024 году донской регион стал лидером в России по площади застрахованных посевов, общая территория составила 1,3 млн га. По итогам года аграрии получили 298 млн рублей страховых выплат.
В частности, 217 млн рублей направили на возмещение ущерба от потери зерновых, преимущественно озимой пшеницы. Еще 41 млн рублей компенсировали за утрату подсолнечника, 16 млн рублей — за гибель посевов горчицы. Также были возмещены потери урожая гороха, озимого рапса и других культур.
Напомним, ЧС по засухе и заморозкам в Ростовской области отменили в январе 2025 года.