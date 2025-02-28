В Храброво заявили о «штатной работе в сложных метеоусловиях»

Храброво продолжает работать в сложных метеоусловиях. Об этом сообщает пресс-служба калининградского аэропорта в пятницу, 28 февраля.
«Храброво работает штатно в сложных метеоусловиях. На прилёт аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки», — говорится в сообщении.
Информацию о статусе рейсов можно уточнять на сайте аэропорта или по номеру телефона единого колл-центра: +7 (4012) 550−550.
За несколько часов количество отменённых рейсов в Храброво увеличилось с двух до шести.