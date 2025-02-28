Польский трамвай «Песа» не может ездить по Калининграду из-за поломки одной детали

Польский желтый трамвай «Песа» не может ездить по Калининграду из-за поломки всего одной детали. Об этом 28 февраля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал директор предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин.
— «Песа» стоит в депо, к нашему большому сожалению. Выпустить мы ее пока не можем. Нам нужна одна деталь. С учетом нынешней ситуации достать мы ее не можем. Пытаемся. Сделали запрос нескольким поставщикам, пока обратной связи не получили, — сказал гость эфира.
Он отметил, что импортозамещение в данном случае не работает, так как трамвай «Песа» не массовый, а «индивидуальный продукт»: «Часть деталей, которые ломаются, мы можем импортозаместить, в том числе произвести здесь. Но не эту деталь».
— Я не снимаю задачи со своих сотрудников ремонтировать данный трамвай. Он нам нравится, водителям он очень импонирует. Мы его хотим видеть на линии, — заключил директор предприятия.