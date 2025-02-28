Дорожные службы готовы к возвращению зимы в марте-апреле

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Дорожные службы Минска и Минской области готовы к любым зимним условиям, которые еще возможны в начале весны, сообщил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар.
«Дорожные службы готовы к любым условиям, зимним и летним, круглосуточно и в течение всего года», — сказал он на пресс-конференции в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Sputnik.
Начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр» Дмитрий Демидович в свою очередь отметил, что техника и персонал в случае возможных катаклизмов будут находиться «под парами».
«Да, парк машин у нас сейчас простаивал по причине отсутствия снега, но зато мы заготовили на лето инертные материалы. В январе и феврале вывозили щебень (для строительства дорог — Sputnik). Сейчас в марте всю потребность на сезон вывезем и будем спокойно работать», — подчеркнул специалист.
Цинк вместо краски
Подготовка дорог к весне — это целый комплекс работ, которые, как правило, завершаются к майским праздникам. По словам Дмитрия Демидовича, дорожные службы уже начали убирать мусор вдоль проезжей части, в том числе песок, оставшийся после применения противогололедных смесей. В ближайших планах — вымыть мостовые сооружения и остановочные пункты, покрасить дорожные знаки и ограждения.
«Но мы сейчас взяли курс — за 2025−2027 годы все опоры дорожных знаков и ограждения на республиканских дорогах заменить на оцинкованные. Мы уйдем от этих ежегодных окрасок», — добавил он.