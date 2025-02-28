Дорожные службы готовы к возвращению зимы в марте-апреле

«Да, парк машин у нас сейчас простаивал по причине отсутствия снега, но зато мы заготовили на лето инертные материалы. В январе и феврале вывозили щебень (для строительства дорог — Sputnik). Сейчас в марте всю потребность на сезон вывезем и будем спокойно работать», — подчеркнул специалист.