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На Кубани простились с депутатом ЗСК Иваном Безуглым

В Краснодарском крае простились с казачьим полковником, депутатом Законодательного собрания Иваном Безуглым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Иван Безуглый почти 30 лет возглавлял Таманский отдел Кубанского казачьего войска, активно участвовал в общественной жизни региона и служил интересам Кубани и России. В 2014 году, несмотря на возраст, он принимал участие в событиях в Крыму, позже занимался сбором гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Губернатор подчеркнул, что увековечение памяти о господине Безуглом — важная задача для региона. В его честь будет назван строящийся казачий кадетский корпус в Динском районе, а на территории учебного заведения установят бюст Героя труда Кубани.