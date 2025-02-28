На Кубани простились с депутатом ЗСК Иваном Безуглым

Иван Безуглый почти 30 лет возглавлял Таманский отдел Кубанского казачьего войска, активно участвовал в общественной жизни региона и служил интересам Кубани и России. В 2014 году, несмотря на возраст, он принимал участие в событиях в Крыму, позже занимался сбором гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.