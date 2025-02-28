Ялтинский «блошиный» рынок переносят на площадь перед сквером «Комсомолец»

Это пешеходная часть недавно благоустроенной территории. Рассматриваем разные варианты переноса такого «рынка». Пока останавливаемся на территории перед сквером «Комсомолец», где проходит сельхозярмарка. Теперь организуем там продажу непродовольственных товаров бывших в употреблении во все дни, кроме субботы, — отметил Сергей Баннов.