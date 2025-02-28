Жители Жигаловского района жалуются на отсутствие сотовой связи

Мобильную связь обещают восстановить в селе Лукиново Жигаловского района. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на региональное отделение Народного фронта в Иркутской области, жители села не могут воспользоваться как сотовым телефоном, так и стационарным с августа 2024. Они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, обратили внимание на происходящее.