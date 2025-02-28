Жители Жигаловского района жалуются на отсутствие сотовой связи

Мобильную связь обещают восстановить в селе Лукиново Жигаловского района. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на региональное отделение Народного фронта в Иркутской области, жители села не могут воспользоваться как сотовым телефоном, так и стационарным с августа 2024. Они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, обратили внимание на происходящее.
— Компания, предоставляющая услуги связи, прокомментировала, что устранить неполадки было невозможно из-за морозов. Заверили, что все исправят уже к 1 марта, — рассказывают в агентстве.
Такая же ситуация сложилась в одном из микрорайонов Усть-Кута, связь не ловит с июля прошлого года. Специалисты обещали разобраться в причинах происходящего уже в ближайшие дни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в иркутском аэропорту остановили иностранца, которого ранее выдворили из страны.