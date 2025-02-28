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РЭК Омской области утвердила для жильцов новые лимиты потребления электроэнергии

Речь идет о квартирах с электропотреблением.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области расширены лимиты потребления электроэнергии для домов с электроотоплением. РЭК Омской области установила более высокие лимиты потребления электроэнергии для жителей домов с электроотоплением в отопительный сезон.

Решение принято в соответствии с федеральным постановлением, которое подразумевает более гибкие диапазоны потребления для негазифицированных домов. Согласно изменениям в отопительный период для омичей вводятся три диапазона потребления в электрифицированных домах: до 7020 кВтч, от 7020 до 10800 кВтч и свыше 10800 кВтч в месяц. Вне отопительного периода лимиты остаются прежними: до 3900 кВтч, от 3901 до 6000 кВтч и свыше 6000 кВтч в месяц.

РЭК обязала энергоснабжающие организации пересчитать платежи за январь и февраль 2025 года с учетом новых, увеличенных лимитов. Это решение призвано снизить финансовую нагрузку на жителей негазифицированных домов в Омской области.

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