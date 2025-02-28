Авторынок Башкирии: отечественные машины в лидерах, китайцы теряют позиции

Продажи новых легковушек в Башкирии в январе текущего года показали рост в 18% — жители республики купили 2 803 машины. Однако радуются только отечественные автопроизводители: продажи российских авто взлетели на 50%, а вот иномарки, особенно китайские, начали сдавать позиции — минус 5%. Такие данные со ссылкой на сведения компании «Автостат Инфо» приводит издание UfaTime.ru.
Безусловным лидером рынка остается Lada. В январе жители Башкирии приобрели 1 379 автомобилей этой марки, что на 42% больше, чем годом ранее. Вторую строчку занял китайский Haval с 371 проданным авто, но рост здесь более скромный — 13%. Chery, еще один популярный китайский бренд, продал 320 машин, но это на 11% меньше, чем в прошлом году. Geely и Changan тоже не смогли удержать позиции: продажи упали на 45% и 15% соответственно. Зато Jetour показал впечатляющий рост на 633% — 66 авто.
Среди отечественных марок выделяется «Москвич»: 54 проданных авто и рост на 135%. Solaris занял восьмое место с 50 машинами. Замыкают топ-10 китайские GAC и Omoda, но если GAC показал рост на 1 433%, то Omoda, наоборот, потерял 16%.
Что касается моделей, то здесь безоговорочным лидером стала Lada Granta — 675 проданных авто. На втором месте — Lada Vesta с 292 машинами, на третьем — внедорожник Lada Niva Travel (186). Четвертое и пятое места заняли Lada Niva Legend (164) и китайский Chery Tiggo 7 Pro Max (162). В топ-10 также вошли Haval Jolion (137), Chery Tiggo 4 Pro (105), Haval M6 (80), Lada Largus (62) и Haval H3 (55).
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