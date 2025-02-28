Авторынок Башкирии: отечественные машины в лидерах, китайцы теряют позиции

Безусловным лидером рынка остается Lada. В январе жители Башкирии приобрели 1 379 автомобилей этой марки, что на 42% больше, чем годом ранее. Вторую строчку занял китайский Haval с 371 проданным авто, но рост здесь более скромный — 13%. Chery, еще один популярный китайский бренд, продал 320 машин, но это на 11% меньше, чем в прошлом году. Geely и Changan тоже не смогли удержать позиции: продажи упали на 45% и 15% соответственно. Зато Jetour показал впечатляющий рост на 633% — 66 авто.