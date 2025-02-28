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15 объектов культурного значения утвердили в Тарасовском районе Ростовской области

Древние курганы взяли под охрану в одном из районов Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утвердили еще 15 объектов археологического наследия федерального значения. На этот раз речь идет о древних курганах на территории Тарасовского района, сообщают в донском Комитете по охране ОКН.

Под охрану взяли:

— грунтовый могильник «Закатный I»;

— курган «Большая Елань II»;

— курган «Боярыня I»;

— курган «Боярыня II»;

— курган «Верхние Дубы I»;

— курган «Водяной I»;

— курган «Гнилой II»;

— курган «Грачи II»;

— курган «Грачик II»;

— курган «Грачик III»;

— курган «Дурной I»;

— курган «Ерофеевка I»;

— курган «Ерофеевка IV»;

— курган «Калиновский»;

— курган «Колушкино II».

Напомним, ранее объектами археологического наследия стали курганные группы Усть-Донецкого района. Кроме этого, в Ростове-на-Дону исследовали погребение эпохи Великого переселения народов.