15 объектов культурного значения утвердили в Тарасовском районе Ростовской области

В Ростовской области утвердили еще 15 объектов археологического наследия федерального значения. На этот раз речь идет о древних курганах на территории Тарасовского района, сообщают в донском Комитете по охране ОКН.
Под охрану взяли:
— грунтовый могильник «Закатный I»;
— курган «Большая Елань II»;
— курган «Боярыня I»;
— курган «Боярыня II»;
— курган «Верхние Дубы I»;
— курган «Водяной I»;
— курган «Гнилой II»;
— курган «Грачи II»;
— курган «Грачик II»;
— курган «Грачик III»;
— курган «Дурной I»;
— курган «Ерофеевка I»;
— курган «Ерофеевка IV»;
— курган «Калиновский»;
— курган «Колушкино II».
Напомним, ранее объектами археологического наследия стали курганные группы Усть-Донецкого района. Кроме этого, в Ростове-на-Дону исследовали погребение эпохи Великого переселения народов.