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Жители Челябинска пожаловались Бастрыкину на стаи бродячих собак

Жители Челябинска пожаловались председателю Следственного комитета России на стаи бродячих собак, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В комментариях в аккаунте приемной ведомства в соцсети VK обратилась горожанка. Она заявила о том, что сотрудниками специализированной службы не принимаются меры к отлову беспризорных животных.

«Во дворе одного из многоквартирных домов обитает стая агрессивных животных, которая систематически нападает на местных жителей, в том числе на детей. Многочисленные жалобы граждан, опасающихся за свою безопасность, результатов не принесли», — говорится в сообщении.

По изложенной информации местные следователи организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных ее результатах и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.