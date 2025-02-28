Жители Челябинска пожаловались Бастрыкину на стаи бродячих собак

В комментариях в аккаунте приемной ведомства в соцсети VK обратилась горожанка. Она заявила о том, что сотрудниками специализированной службы не принимаются меры к отлову беспризорных животных.
«Во дворе одного из многоквартирных домов обитает стая агрессивных животных, которая систематически нападает на местных жителей, в том числе на детей. Многочисленные жалобы граждан, опасающихся за свою безопасность, результатов не принесли», — говорится в сообщении.
По изложенной информации местные следователи организовали процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных ее результатах и принятом по итогам решении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.