Омичи смогли увидеть запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стене многоэтажки

Показ пуска в прямом эфире прошел на медиаэкране фасада на улице Маршала Жукова, 25. Жители Омска смогли увидеть отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей. Трансляция проходила в 03:24 по омскому времени. Как сообщает Роскосмос, пуск и выход корабля «Прогресс» на заданную орбиту прошли штатно.