Омичи смогли увидеть запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стене многоэтажки

В ночь на 28 февраля с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс». Омичи смогли увидеть прямую трансляцию запуска в режиме реального времени.
Показ пуска в прямом эфире прошел на медиаэкране фасада на улице Маршала Жукова, 25. Жители Омска смогли увидеть отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей. Трансляция проходила в 03:24 по омскому времени. Как сообщает Роскосмос, пуск и выход корабля «Прогресс» на заданную орбиту прошли штатно.
По данным аэрокосмического ведомства, корабль доставит на МКС более 2,5 тонн полезного груза уже 2 марта. Стыковка к модулю «Звезда» запланирована на 2 марта на 5:04 по омскому времени.
Ранее мы рассказывали, что омская ракета «Ангара» станет частью орбитальной станции.