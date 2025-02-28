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В семи городах Челябинской области продлен режим НМУ

Промышленные предприятия Южного Урала снизят выбросы.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 30% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Режим неблагоприятных метеоусловий продлен в семи городах Челябинской области. Смог прогнозируется до семи часов вечера 3 марта. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

— Предупреждение о НМУ первой степени объявляется в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше, Аше и Магнитогорске, — говорится в сообщении.

В министерстве экологии Челябинской области уточнили, что промышленным предприятиям региона в период действия НМУ предписано снизить количество выбросов. Результат будет достигнут за счет приостановки части производственных процессов.

— Министерством экологии Челябинской области ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, контрольно-надзорными органами, — сообщили в ведомстве.

Режим НМУ в регионе действует с 27 февраля. Изначально его вводили на сутки.

Жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии Челябинской области или по телефону +7−906−890−96−70. Обращения в адрес крупных промышленных предприятий принимаются по номеру дежурного инспектора Росприроднадзора: +7−908−045−72−91.