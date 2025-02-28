В семи городах Челябинской области продлен режим НМУ

Жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии Челябинской области или по телефону +7−906−890−96−70. Обращения в адрес крупных промышленных предприятий принимаются по номеру дежурного инспектора Росприроднадзора: +7−908−045−72−91.