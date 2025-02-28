Более 600 зданий снесли на территории бывшего химпредприятия в Усолье-Сибирском

На закрытой территории бывшего химического предприятия в Усолье-Сибирском снесли более 600 зданий, на сегодняшний день остается избавиться еще от 60. Как стало известно КП-Иркутск, это необходимо для уничтожения накопленного вреда, причиненного окружающей среде.
Напомним, на территории производства находился крупный очаг ртутного загрязнения. К счастью, экологической катастрофы удалось избежать, а режим чрезвычайной ситуации сняли. Для этого пришлось провести множество мероприятий, среди которых зачистка и приведение в безопасное состояние различных емкостей, утилизация химических отходов, демонтаж подземных частей объектов и многое другое.
Планируется, что окончательно избавиться от накопленного вреда удастся до конца 2028 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вездеход провалился в ледовую трещину на Байкале.