Более 600 зданий снесли на территории бывшего химпредприятия в Усолье-Сибирском

На закрытой территории бывшего химического предприятия в Усолье-Сибирском снесли более 600 зданий, на сегодняшний день остается избавиться еще от 60. Как стало известно КП-Иркутск, это необходимо для уничтожения накопленного вреда, причиненного окружающей среде.