Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 600 зданий снесли на территории бывшего химпредприятия в Усолье-Сибирском

До 2028 года разберут еще около 60 построек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На закрытой территории бывшего химического предприятия в Усолье-Сибирском снесли более 600 зданий, на сегодняшний день остается избавиться еще от 60. Как стало известно КП-Иркутск, это необходимо для уничтожения накопленного вреда, причиненного окружающей среде.

Напомним, на территории производства находился крупный очаг ртутного загрязнения. К счастью, экологической катастрофы удалось избежать, а режим чрезвычайной ситуации сняли. Для этого пришлось провести множество мероприятий, среди которых зачистка и приведение в безопасное состояние различных емкостей, утилизация химических отходов, демонтаж подземных частей объектов и многое другое.

Планируется, что окончательно избавиться от накопленного вреда удастся до конца 2028 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вездеход провалился в ледовую трещину на Байкале.