«Щадящей антикоррозийной соляной смесью посыпать дороги не будут». «Горремавтодор» назвал причину отказа от проекта со щадящими дорожными смесями с ингибитором

В «Горремавтодоре» Мингорисполкома констатировали, что пилотный проект, связанный с применением новой противогололедной антикоррозийной смеси, который был опробован зимой 2024-го, показал невысокую эффективность, сообщает Sputnik Беларусь.
Более щадящий реагент разработали годом ранее «Горремавтодор» и белорусские ученые. В составе смеси был ингибитор, снижающий примерно на 20% коррозийное воздействие на дорожное полотно, транспорт и окружающую среду. В лабораторных условиях смесь показывала хорошие результаты, но в условиях городах не удалось добиться полноценной чистоты эксперимента, так как на улицы, где сыпали «пробную» смесь, завозились и соли с других участков.
— В результате соль с ингибитором показала недостаточный эффект, при этом она стоила дороже, чем обычный реагент, — констатировал заместитель гендиректора по содержанию объектов благоустройства «Горремавтодора» Мингорисполкома Артем Ганчар.
По итогам эксперимента были получены лишь незначительные отличия от технической соли и соли с добавлением данного ингибитора.
— Экономически нецелесообразно этот ингибитор применять. В данный период (применяется) стандартная техническая соль и соляно-песчаная смесь, — подытожил специалист.
И добавил, что ингибитор больше не будет применяться в том виде, в котором его создали. Однако дорожники не отказываются от новых предложений ученых, если они будут.
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