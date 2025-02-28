«Щадящей антикоррозийной соляной смесью посыпать дороги не будут». «Горремавтодор» назвал причину отказа от проекта со щадящими дорожными смесями с ингибитором

Более щадящий реагент разработали годом ранее «Горремавтодор» и белорусские ученые. В составе смеси был ингибитор, снижающий примерно на 20% коррозийное воздействие на дорожное полотно, транспорт и окружающую среду. В лабораторных условиях смесь показывала хорошие результаты, но в условиях городах не удалось добиться полноценной чистоты эксперимента, так как на улицы, где сыпали «пробную» смесь, завозились и соли с других участков.