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Водитель госпитализирован: в Башкирии столкнулись микроавтобус и иномарка

В Башкирии в ДТП с микроавтобусом пострадал водитель Skoda Rapid.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 28 февраля, на улице Мира в селе Уразметово Альшеевского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Rapid, выезжая с обочины, допустил касательное столкновение с попутным ГАЗель «Луидор». В результате происшествия 39-летний водитель «Шкоды» был госпитализирован. К счастью, пассажиры микроавтобуса не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. По факту ДТП началась проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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