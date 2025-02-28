Водитель госпитализирован: в Башкирии столкнулись микроавтобус и иномарка

Сегодня днем, 28 февраля, на улице Мира в селе Уразметово Альшеевского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Rapid, выезжая с обочины, допустил касательное столкновение с попутным ГАЗель «Луидор». В результате происшествия 39-летний водитель «Шкоды» был госпитализирован. К счастью, пассажиры микроавтобуса не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. По факту ДТП началась проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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