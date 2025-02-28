В Башкирии в весеннюю распутицу ограничат движение большегрузов.

Предельная нагрузка устанавливается не более 6 тонн на ось. Если нужно перевезти больший вес, владелец должен получить разрешение на сайте Росдормониторинга и оплатить его. Эти средства направляются в Дорожный фонд республики, из которого финансируется ремонт дорог.