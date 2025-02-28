В Башкирии в весеннюю распутицу ограничат движение большегрузов.

Правительство Башкирии выпустило постановление об ограничении движения тяжеловесных грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам с 1 по 30 апреля.
Предельная нагрузка устанавливается не более 6 тонн на ось. Если нужно перевезти больший вес, владелец должен получить разрешение на сайте Росдормониторинга и оплатить его. Эти средства направляются в Дорожный фонд республики, из которого финансируется ремонт дорог.
Аналогичное ограничение будет действовать с 1 июня по 31 августа при температуре выше 32 градусов.
За соблюдением ограничений будут следить сотрудники Ространснадзора и Центра организации дорожного движения.
Также бороться с перегрузом помогут автоматические пункты весогабаритного контроля. Ранее сообщалось, что штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.