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В Башкирии в весеннюю распутицу ограничат движение большегрузов

В Башкирии в весеннюю распутицу ограничат движение большегрузов.

Источник: Минтранс РБ

Правительство Башкирии выпустило постановление об ограничении движения тяжеловесных грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам с 1 по 30 апреля.

Предельная нагрузка устанавливается не более 6 тонн на ось. Если нужно перевезти больший вес, владелец должен получить разрешение на сайте Росдормониторинга и оплатить его. Эти средства направляются в Дорожный фонд республики, из которого финансируется ремонт дорог.

Аналогичное ограничение будет действовать с 1 июня по 31 августа при температуре выше 32 градусов.

За соблюдением ограничений будут следить сотрудники Ространснадзора и Центра организации дорожного движения.

Также бороться с перегрузом помогут автоматические пункты весогабаритного контроля. Ранее сообщалось, что штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.