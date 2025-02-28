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Госстандарт запретил продавать российского вяленого карася в Беларуси

Слишком сухого вяленого карася запретили продавать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать российского вяленого карася, которого включили в реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет после проверки попал карась вяленый соломкой от российского производителя ООО «Рио-Фиш» из Астрахани. Продукция оказалась несоответствующей требованиям техрегламента Евразийского экономического союза и другим требованиям в части безопасности продукции.

Но еще белорусские специалисты установили недостоверную характеристику пищевого продукта, что не позволило идентифицировать его. Так, испытания показали, что массовая доля влаги в вяленой пищевой рыбной продукции составила 23,2%, тогда как норма должна быть не менее 30%.

— Протестированную продукцию можно назвать сушено-вяленой, где допустима массовая доля влаги от 20% до 30%, но никак не вяленой, — прокомментировали в Госстандарте.

Этого вяленого карася в Беларуси продавать запретили, приняв решение также о запрете на ввоз и обращение с 3 марта 2025-го.

Между тем минчанка заплатила мошенникам почти 500 тысяч рублей, чтобы не стать «экстремисткой».