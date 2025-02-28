Госстандарт запретил продавать российского вяленого карася в Беларуси

Но еще белорусские специалисты установили недостоверную характеристику пищевого продукта, что не позволило идентифицировать его. Так, испытания показали, что массовая доля влаги в вяленой пищевой рыбной продукции составила 23,2%, тогда как норма должна быть не менее 30%.