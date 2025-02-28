Госстандарт запретил продавать российского вяленого карася в Беларуси

В Беларуси запретили продавать российского вяленого карася, которого включили в реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет после проверки попал карась вяленый соломкой от российского производителя ООО «Рио-Фиш» из Астрахани. Продукция оказалась несоответствующей требованиям техрегламента Евразийского экономического союза и другим требованиям в части безопасности продукции.
Но еще белорусские специалисты установили недостоверную характеристику пищевого продукта, что не позволило идентифицировать его. Так, испытания показали, что массовая доля влаги в вяленой пищевой рыбной продукции составила 23,2%, тогда как норма должна быть не менее 30%.
— Протестированную продукцию можно назвать сушено-вяленой, где допустима массовая доля влаги от 20% до 30%, но никак не вяленой, — прокомментировали в Госстандарте.
Этого вяленого карася в Беларуси продавать запретили, приняв решение также о запрете на ввоз и обращение с 3 марта 2025-го.
Между тем минчанка заплатила мошенникам почти 500 тысяч рублей, чтобы не стать «экстремисткой».